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Общество

Родители школьников Дзержинска присоединились к Всероссийской акции по сдаче ЕГЭ

26 февраля 2019 14:52  [135] Общество

Родители школьников Дзержинска Нижегородской области присоединились к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ для родителей", сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Как отмечается в сообщении, акция прошла на базе школы №37.

В этом году родителям выпускников было предложено пройти ЕГЭ по математике (базовый уровень). В мероприятии приняли участие более 30 родителей из Дзержинска.

Как отметила замглавы администрации Дзержинска Наталья Суханова перед экзаменом, "вчера мои сыновья, узнав, что я иду сдавать ЕГЭ по математике, готовили меня, успокоили, что волноваться не надо и это обычная процедура".

"Система образования изменилась, поэтому для меня в первую очередь было важно понять, что чувствуют дети, проходя подобные госэкзамены. Конечно, время было ограничено, да и я больше гуманитарий, нежели математик. Впечатления в целом остались самые положительные", - отметила Наталья Суханова по итогам акции.

Напомним, цель акции – ознакомление родителей с процедурой проведения ЕГЭ в условиях, максимально приближенных к реальной сдаче ЕГЭ. Участники акции прошли всю процедуру госэкзамена – от рамки металлоискателя до получения его результатов.

Как сообщили в департаменте образования города, по итогам проведения акции все родители преодолели минимальный порог ЕГЭ. "Мы отмечаем высокий уровень выполнения заданий участниками акции. Небольшие затруднения вызвала лишь пара заданий повышенной сложности", - добавили в департаменте образования в заключение.

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