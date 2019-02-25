Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2019 16:07  [62] Женщина умерла в нижегородском трамвае 26 февраля
26 февраля 2019 15:28  [88] Нижегородский ДУК восстановит перекрытия в доме на пр.Гагарина, где частично обрушилась крыша
26 февраля 2019 12:34  [333] Крыша дома частично рухнула на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде
26 февраля 2019 11:30  [133] Арзамасский бизнесмен подозревается в даче взятки полицейскому в попытке вернуть контрафакт
26 февраля 2019 10:34  [237] Доследственная проверка организована по факту отказа служб спасения в помощи замерзшему нижегородцу
25 февраля 2019 12:49  [527] Нижегородец отдал мошенникам более 165 тысяч рублей после покупки БАДов
23 февраля 2019 14:24  [849] Восемь пожаров произошло в Нижегородской области в минувшие сутки
22 февраля 2019 10:14  [1077] Двое нижегородцев получили условные сроки за истязание португальца
21 февраля 2019 13:57  [855] Число краж транспортных средств сократились на 30% в Нижегородской области за 2018 год
21 февраля 2019 11:50  [1162] Мошенники списали с банковских карт нижегородцев более 53 тысяч рублей
Происшествия

Нижегородский ДУК восстановит перекрытия в доме на пр.Гагарина, где частично обрушилась крыша

26 февраля 2019 15:28  [88] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

ДУК Приокского района начал восстанавливать перекрытия в доме на пр.Гагарина, где частично обрушилась крыша. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города 26 февраля 2019 года.

Согласно информации, в квартире №13 дома №112 по пр. Гагарина обрушилась часть потолка. Причиной послужили сгнившие балки перекрытия.

В администрации отметили, что многоквартирный четырехэтажный дом был построен в 1953 году.

К настоящему моменту управляющая компания Приокского района провела обследование чердачного помещения и установила подпорные стойки под балки перекрытия. Выполнена очистка кровли от снега и наледи. Работы по восстановлению перекрытий в квартире планируется завершить 3 марта.

Ранее, мы писали, что крыша дома частично рухнула на пр. Гагарина.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДУК Снег
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph