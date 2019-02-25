Нижегородский ДУК восстановит перекрытия в доме на пр.Гагарина, где частично обрушилась крыша Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

ДУК Приокского района начал восстанавливать перекрытия в доме на пр.Гагарина, где частично обрушилась крыша. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города 26 февраля 2019 года.

Согласно информации, в квартире №13 дома №112 по пр. Гагарина обрушилась часть потолка. Причиной послужили сгнившие балки перекрытия.

В администрации отметили, что многоквартирный четырехэтажный дом был построен в 1953 году.

К настоящему моменту управляющая компания Приокского района провела обследование чердачного помещения и установила подпорные стойки под балки перекрытия. Выполнена очистка кровли от снега и наледи. Работы по восстановлению перекрытий в квартире планируется завершить 3 марта.

Ранее, мы писали, что крыша дома частично рухнула на пр. Гагарина.