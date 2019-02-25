Глеб Никитин поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил увеличить количество госуслуг, предоставляемых в цифровом виде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона 26 февраля посетил МФЦ на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, после чего напомнил о послании главы государства Федеральному Собранию, отметив при этом, что "Президент страны в своём послании отдельно остановился на том, что ещё большее количество услуг нужно переводить в цифровой формат". "Например, сейчас свидетельство о рождении можно получить пока только в ЗАГСе. Наша задача сделать так, как сказал Президент, чтобы услуга предоставлялась проактивно, когда достаточно отправить запрос и получаешь все необходимые документы", - продолжил губернатор Нижегородской области.

"Я дал соответствующие поручение ответственным за развитие МФЦ органам исполнительной власти. Сейчас мы оцениваемся минэкономразвития РФ как регион с высоким уровнем развития МФЦ. Нужно держать эту планку и работать на опережение", - подчеркнул в заключение Глеб Никитин.

Напомним, что в феврале текущего года Минэкономразвития представило рейтинг субъектов РФ по организации работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.По итогам 4 квартала 2018 года Нижегородская область вновь показала высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ.

В итоговом рейтинге все субъекты РФ были разбиты по четырем уровням – от высокого до низкого. Высокая эффективность организации деятельности - более 85 баллов, средняя – 75-85, удовлетворительная – 55-75, низкая эффективность - менее 55 баллов. Нижегородская область набрала более 85 баллов.

СПРАВКА:

В настоящее время на территории Нижегородской области функционируют 64 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Количество оказанных через МФЦ услуг с каждым годом растет. В 2015 году — 1 268 265, в 2016 году — 2 254 296, в 2017—2 830 757, за 9 месяцев 2018 года - 2 308 962 услуги.

В МФЦ для бизнеса предусмотрено оказание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 60 видов услуг, в том числе, открытие своего дела, лицензирование и строительство. За 9 месяцев 2018 года на базе МФЦ для бизнеса было оказано около 17 тысяч услуг.