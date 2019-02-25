Женщина умерла в нижегородском трамвае 26 февраля Происшествия

Женщина умерла в нижегородском трамвае 26 февраля 2019 года. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в 11:00 поступило сообщение о том, что в трамвае, который в этот момент ехал по улице Белинского скончалась женщина.



На место происшествия выезжала оперативная группа, ведется расследование.

Как сообщили агентству в диспетчерской МП "Нижегородэлектротранс", к 13:20 движение трамваев на участке улицы Белинского в районе парка Пушкина было полностью восстановлено.



Напомним, в конце прошлого года водитель маршрутки насмерть сбил кондуктора трамвая на ул. Белинского.