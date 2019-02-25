Варианты благоустройства Гребного канала обсудят в Нижнем Новгороде 27 февраля Культура и отдых

Варианты благоустройства Гребного канала обсудят в Нижнем Новгороде 27 февраля. Об этом сообщили организаторами встречи - администрация Нижегородского района и представители создаваемой автономной некоммерческой организации (АНО) "Институт городской среды" (Институт урбанистики), которая будет курировать вопросы благоустройства.

На обсуждение концепции нижегородцев приглашают в Дом архитектора 27 февраля, начало в 18:00.



Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил архитектора Зою Рюрикову в качестве руководителя (АНО) "Институт городской среды".

"Мы решили взять на себя очень сложную организационную задачу – сделать зону отдыха на Гребном канале. Сложная, потому что мы запланировали открыть ее в июле, чтобы уже действительно в теплое время года жители могли воспользоваться новой зоной отдыха. Сейчас нам нужно сделать рабочий проект, провести все конкурсные процедуры, чтобы выбрать подрядчика", - сказал Владимир Панов на брифинге, посвященном созданию АНО "Институт городской среды".



Ранее сообщалось, что Гребной канал станет пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".