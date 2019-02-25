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Общество

Деревья по улице Ивлиева Советского района Нижнего Новгорода кронировали по просьбе жителей и обращений на портал "Наш Нижний"

26 февраля 2019 16:56  [228] Общество

Деревья по улице Генерала Ивлиева Советского района Нижнего Новгорода кронировали по просьбе жителей и обращений на портал "Наш Нижний", сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что ранее мэр города Владимир Панов поручил максимально оперативно реагировать на обращения нижегородцев. Администрация Советского района в рамках муниципального контракта наняла подрядную организацию, которая при помощи автовышки провела работы по кронированию.

В администрации отметили, что оперативности отработки обращений граждан способствует работа в Нижнем Новгороде специальных информационных систем как "Наш Нижний" и "Антиснег".

"С учетом тех порталов, которые у нас сейчас работают на территории города Нижнего Новгорода, жители стали более активными, поэтому заявки поступают к нам в большем объеме, чем до этого письменных обращений. Это все уже обсуждается с гражданами, устанавливаются конкретные сроки реализации. Данные заявки практически все находятся на контроле у Владимира Панова. Т.е. на поручения, которые приходят из Приемной главы города или с порталов – мы, естественно, незамедлительно реагируем и принимаем все меры для того, чтобы устранить их", – отметил первый заместитель главы администрации Советского района Денис Скалкин.

Напомним, глава города Владимир Панов обратился к нижегородцам с просьбой направлять информацию по проблемам в сфере ЖКХ через информационную систему "Наш Нижний". На портал уже поступило более 20 000 заявок по различным проблемам.

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