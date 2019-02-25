Глеб Никитин и Владимир Панов оценили новую услугу, которую начали внедрять нижегородские МФЦ в рамках проекта "Эффективная губерния" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов оценили новую комплексную услугу, которую начали внедрять нижегородские МФЦ в рамках проекта "Эффективная губерния", сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении говорится, что 26 февраля Глеб Никитин и Владимир Панов посетили многофункциональный центр Приокского района, чтобы оценить новую комплексную услугу, которую начали внедрять нижегородские МФЦ и качество обслуживания населения.

Стоит отметить, что МФЦ в Приокском районе был открыт недавно, но его работа уже получила положительные отклики нижегородцев.

Как отмечается в пресс-релизе, повышение доступности и качества услуг государственных сервисов для населения это главная цель проекта "Эффективная губерния", который стартовал в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина в 2018 году. В рамках проекта в государственное и муниципальное управление внедряются бережливые технологии, которые помогают оптимизировать работу, исключив лишние действия и операции, а значит усовершенствовать систему обслуживания населения.

По словам директора МКУ "МФЦ" Нижнего Новгорода Светланы Мусарской, которая познакомила губернатора с новой комплексной услугой, она позволит повысить уровень обслуживания населения. "Суть ее состоит в том, что услуги МФЦ можно распределить по 13 жизненным ситуациям. К примеру, вокруг ситуации с рождением ребенка собирается около 15 услуг, которые необходимо получить в федеральных, региональных и муниципальных учреждениях. При внедрении комплексной услуги для заявителей станет возможным подать заявления в МФЦ на получение всех услуг по жизненной ситуации у одного специалиста в день обращения и без очередей", - добавила Светлана Масарская.

Глеб Никитин в свою очередь добавил, что "в Нижегородской области с момента начала работы многофункциональных центров практически в три раза увеличилось предоставление услуг". "Сегодня нижегородцы получают более чем 3 миллионов 300 тысяч таких услуг. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы при увеличении спроса и повышалось качество обслуживания населения", - подчеркнул глава региона.

По словам мэра Нижнего Новгорода, открытие МФЦ в ТЦ "Перекресток" – это часть системного решения по улучшению работы многофункциональных центров.

"В 2018 году мы вместе с общественниками проанализировали каждый МФЦ в городе и разделили их на две группы: те, которые можно довести до федерального стандарта и те, которым нужно изменить местоположение. Таким образом, в прошлом году мы открыли четыре новых центра: на ул. Перекопской в Ленинском районе, в ТЦ «Ганза» в Нижегородском районе, в ТЦ "Перекрёсток" в Приокском районе и в ТЦ «РИО» в Канавинском районе. Я поставил задачу – разгрузить центр на ул. Славянской, открыв еще один МФЦ. В настоящее время ведутся переговоры", – сообщил Владимир Панов, добавив, что следующий шаг – ремонт и доведение оставшихся центров до федеральных стандартов.



СПРАВКА:

"Эффективная губерния" — совместный проект правительства Нижегородской области и ГК "Росатом", инициированный главой региона Глебом Никитиным. Суть проекта — в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий (lean-технологий). Проект запустили с начала 2018 года. Он затрагивает промышленность, здравоохранение, образование, социальную защиту, госуправление и сельское хозяйство. Суть бережливых технологий в том, что на предприятии или в учреждении сокращаются так называемые "издержки" — то есть лишние действия сотрудников, непрофильная для них работа, и в результате повышается производительность труда.

Напомним, что в феврале текущего года Минэкономразвития представило рейтинг субъектов РФ по организации работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.По итогам 4 квартала 2018 года Нижегородская область вновь показала высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ.

В итоговом рейтинге все субъекты РФ были разбиты по четырем уровням – от высокого до низкого. Высокая эффективность организации деятельности - более 85 баллов, средняя – 75-85, удовлетворительная – 55-75, низкая эффективность - менее 55 баллов. Нижегородская область набрала более 85 баллов.

СПРАВКА:

В настоящее время на территории Нижегородской области функционируют 64 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Количество оказанных через МФЦ услуг с каждым годом растет. В 2015 году — 1 268 265, в 2016 году — 2 254 296, в 2017—2 830 757, за 9 месяцев 2018 года - 2 308 962 услуги.

В МФЦ для бизнеса предусмотрено оказание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 60 видов услуг, в том числе, открытие своего дела, лицензирование и строительство. За 9 месяцев 2018 года на базе МФЦ для бизнеса было оказано около 17 тысяч услуг.