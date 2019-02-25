Заведующая детсадом №396 Нижнего Новгорода, откуда самовольно ушли дети, освобождена от должности Общество

Заведующая детсадом №396 "Подсолнушек" Нижнего Новгорода, откуда 8 февраля самовольно ушли дети, освобождена от должности.

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода, специалисты департамента образования Нижнего Новгорода провели проверку в отношении работников детсада № 396, по результатам которой вынесены выговоры двум воспитателям и рабочему по обслуживанию здания садика. Младшему воспитателю сделали замечание. Исполняющая обязанности заведующей детским садом будет освобождена от должности.

В департаменте образования пояснили, что администрацией дошкольного учреждения был проведен комплекс мероприятий по устранению нарушений: со всеми работниками проведен внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей и обеспечению их безопасного пребывания, усилен контроль за организацией режимных процессов и пропускной системой на территорию учреждения.

Кроме того, в должностные обязанности работников детского сада внесут дополнения "в части соблюдения безопасных условий пребывания детей в детском саду", во всех группах проведены родительские собрания.

В целях безопасного пребывания детей в дошкольных образовательных организациях издан приказ департамента образования "Об усилении контроля за безопасным пребыванием детей в дошкольных организациях", который доведен до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений города.

Напомним, ранее мэр Владимир Панов поручил директору городского департамента образования Елене Платоновой провести проверку и выяснить обстоятельства инцидента в детском саду. "Ситуация серьезная. Директор департамента должна доложить, что сделано для предотвращения в будущем подобных инцидентов. Родители должны быть уверены, что их дети находятся в безопасности", — заявил он.

Ранее сообщалось, что днем 8 февраля из детсада на улице Гаугеля пропали шестилетний Максим и пятилетний Андрей. Волонтеры объявили срочный сбор на поиск мальчиков. Однако вскоре появилась информация о том, что дети нашлись. Воспитанники детсада потерялись во время прогулки, а спустя полтора часа детей нашли в магазине.