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Общество

Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 27 февраля на улицах Нижнего Новгорода

26 февраля 2019 17:40  [106] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 27 февраля во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

С 19:00 26 февраля до 07:00 27 февраля будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.

В целях обеспечения своевременной уборки и повышения качества содержания улично-дорожной сети, департамент просит владельцев транспортных средств не оставлять автомобили на проезжей части в обозначенное время, а также соблюдать скоростной режим.

Перечень улиц по каждому району с указанием ответственной за уборку организации:

Район

Организация

Улица

Автозаводский

МП "РЭД"

Пр.Ленина, пр.Молодежный

Канавинский

"АвтоДорСтрой"

МП «Коммунальное хозяйство»

Ул.Архангельская, ул.Советская, ул.Стрелка, площадки , прилегающие  к стадиону "Нижний Новгород"

Ленинский

МП "РЭД  АР", ООО "СпецДорСтрой"

Пр.Ленина, ул.Трамвайная, 81, ул.Кировская, 16

Московский

ООО "ДПП"

Сормовское шоссе

Нижегородский

МП "РЭД  АР"

Ул.Ильинская, ул.Грузинская, ул.В.Волжская набережная, ул.Н.Волжская набережная, ул.Ковалихинская. ул.Родионова

Приокский

 ООО "НижАвтоДорСтрой"

Пр.Гагарина, транспортная развязка – ул.Ларина и пр.Гагарина

Советский

ООО "СтройДор",

ООО "ДорСтройИнвест-НН", ООО "Рубикон", ООО "Дорожник"

Пр.Гагарина, ул.М.Ямская, ул.Красносельская,  ул.Кулибина, ул.Светлогорская, пр.Гагарина, 60, ул.Рокоссовского, ул.Бекетова, ул.Ванеева, пл.Советская, ул.Ак.Сахарова, , ул.Богородского, ул.Козицкого, ул.Ивлиева, ул.Шишкова, Высоковский проезд, ул.Панина,

Сормовский

МП "Дорожник" ООО "Ниждорсервис"

Ул.Вождей Революции

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