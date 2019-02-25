Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 27 февраля на улицах Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода
Снегоуборочные работы пройдут в ночь на 27 февраля во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
С 19:00 26 февраля до 07:00 27 февраля будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.
В целях обеспечения своевременной уборки и повышения качества содержания улично-дорожной сети, департамент просит владельцев транспортных средств не оставлять автомобили на проезжей части в обозначенное время, а также соблюдать скоростной режим.
Перечень улиц по каждому району с указанием ответственной за уборку организации:
|
Район
|
Организация
|
Улица
|
Автозаводский
|
МП "РЭД"
|
Пр.Ленина, пр.Молодежный
|
Канавинский
|
"АвтоДорСтрой"
МП «Коммунальное хозяйство»
|
Ул.Архангельская, ул.Советская, ул.Стрелка, площадки , прилегающие к стадиону "Нижний Новгород"
|
Ленинский
|
МП "РЭД АР", ООО "СпецДорСтрой"
|
Пр.Ленина, ул.Трамвайная, 81, ул.Кировская, 16
|
Московский
|
ООО "ДПП"
|
Сормовское шоссе
|
Нижегородский
|
МП "РЭД АР"
|
Ул.Ильинская, ул.Грузинская, ул.В.Волжская набережная, ул.Н.Волжская набережная, ул.Ковалихинская. ул.Родионова
|
Приокский
|
ООО "НижАвтоДорСтрой"
|
Пр.Гагарина, транспортная развязка – ул.Ларина и пр.Гагарина
|
Советский
|
ООО "СтройДор",
ООО "ДорСтройИнвест-НН", ООО "Рубикон", ООО "Дорожник"
|
Пр.Гагарина, ул.М.Ямская, ул.Красносельская, ул.Кулибина, ул.Светлогорская, пр.Гагарина, 60, ул.Рокоссовского, ул.Бекетова, ул.Ванеева, пл.Советская, ул.Ак.Сахарова, , ул.Богородского, ул.Козицкого, ул.Ивлиева, ул.Шишкова, Высоковский проезд, ул.Панина,
|
Сормовский
|
МП "Дорожник" ООО "Ниждорсервис"
|
Ул.Вождей Революции
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