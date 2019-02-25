Карантин снят в пяти школах и двух детских садах Нижнего Новгорода Общество

Карантин снят в пяти школах и двух детских садах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на департамент образования.

Согласно информации, 26 февраля образовательный процесс возобновился в школах №№42, 51, 60, 85, 136 и детских садах №№77, 450.

Кроме того, к учебе приступили ученики 9г класса школы №59; 1а, 2в, 8а, 9б школы №127; 3а, 3б, 6в, 7б, 9а школы №105; 2г, 4а, 6г школы №179; 5а школы №72; девяти классов школы №91; 1-4 классов гимназии №185; 9г школы №79.

Открыты группы №№3, 4, 5 в ДОУ №157, №№2, 8 в ДОУ №388 и одна группа в ДОУ №436.

"По состоянию на 26 февраля полностью закрыты 12 школ №№171, 15, 111, 110, 175, 115, 32, 140, 47, 71, 84, а также школа для глухих детишек и детские сады №№74, 365, 96. Руководители образовательных учреждений держат на контроле ситуацию. При необходимости будут усилены профилактические мероприятия", - пояснили в департаменте.

Напомним, режим карантина по гриппу и ОРВИ в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода начал действовать 8 февраля.

Также, с 11 февраля на карантин закрыты все муниципальные учреждения допобразования Нижнего Новгорода.