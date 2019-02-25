Почти 50 многоквартирных домов отремонтировано в Дзержинске Нижегородской области в 2018 году Общество

Почти 50 многоквартирных домов отремонтировано в Дзержинске Нижегородской области в 2018 году. Об этом на зональном совещание по теме реализации программы капремонта МКД на территории Нижегородской области сообщил и.о. заместителя главы администрации города Денис Дергунов.

В зональном совещании приняли участие руководители Нижегородского фонда капремонта, министерства энергетики и ЖКХ области и представители 11-ти муниципалитетов.

"Программа капитального ремонта прошлого года в Дзержинске выполнена полностью – отремонтировано 49 домов, произведено 135 видов работ, по которым город являлся техническим заказчиком. Однако есть вопросы к подрядчикам по гарантийным обязательствам", - отметил Денис Дергунов.

Одной из основных тем совещания стала ответственность подрядных организаций за нарушение сроков и снижение качества работ. Речь идет не только об ответственном отношении в процессе ремонта, но и после приемки работ в течение гарантийного срока.

Также участники обсудили способы актуализации долгосрочной программы капремонта, возможность упрощения процедур по переносу различных видов работ на более ранние сроки, способы погашения задолженности муниципальных образований по взносам за капремонт и другие вопросы.

На совещании и.о. генерального директора фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк сообщил, что в целях снижения нагрузки по платежам для должников Нижегородский фонд капремонта создал систему рассрочки на длительный период. Информация по теме, в последствии, будет направлена в администрации муниципальных образований и доведена до жителей.

СПРАВКА:

Дзержинск занимает второе место в регионе по количеству многоквартирных домов, которые планируется капитально отремонтировать в 2019 году. В плане капремонта – 58 многоквартирных домов, на которых будет проведено 190 видов работ. На текущий момент разработана проектно-сметная документация на 161 вид работ, ПСД проходит процедуру согласования. Остальные 29 видов работ находятся в стадии организации конкурсных процедур по привлечению подрядных организаций по разработке ПСД.