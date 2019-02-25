"Муниципальный уровень власти ближе всех находится к людям, к их реальным заботам", - Евгений Лебедев Общество

Муниципальный уровень власти ближе всех находится к людям, к их реальным заботам. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев в рамках межрегиональной научно-практической конференции "Государственная региональная политика в сфере местного самоуправления".

Как сообщает пресс-службе регионального парламента, участниками конференции также стали заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина, заместитель губернатора региона Андрей Бетин, проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин, президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления, профессор Института управления и регионального развития РАНХиГС Эмиль Маркварт. Конференция собрала широкий круг экспертов из Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Пятигорска, Калининграда, представителей муниципальных образований Нижегородской области, российских вузов.

Цель конференции – проанализировать лучшие практики в области стратегического планирования и проектного управления на региональном и муниципальном уровнях. Темами для обсуждения стали современное состояние и тенденции развития МСУ Нижегородской области, проблемы и пути их решения.

Открывая конференцию, Дмитрий Буташин отметил важность выстраивания конструктивного диалога органов государственной власти региона и местного самоуправления. "В настоящее время идет активная работа, связанная с реализацией национальных проектов, а также аспектов, которые были отражены Президентом РФ в послании Федеральному Собранию. И здесь роль органов местного самоуправления – одна из ведущих, поскольку в итоге проекты реализуются в конкретных муниципальных образованиях", - подчеркнул он.

Дискуссии по ключевым вопросам местного самоуправления прошли в рамках трех круглых столов. Так, участники площадки "Региональная политика в сфере территориальной организации местного самоуправления" в ходе обсуждения пришли к выводу, что необходимо ввести процедуры независимого экспертного социально-экономического и административно-управленческого обоснования территориальных изменений (например, из района в городской округ) каждого конкретного муниципального образования с учетом мнения населения о возможности его большего влияния на решение вопросов местного значения.

"В настоящее время существует зависимость местного самоуправления от органов государственной власти. Это проблема не только Нижегородской области, но и других регионов России. Муниципальный уровень власти ближе всех находится к людям, к их реальным заботам. Поэтому одним из приоритетных направлений работы региональных властей для решения социальных задач должен быть диалог с органами местного самоуправления. Именно об этом говорил в своем послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации", - сказал Евгений Лебедев.

По его словам, на основе экспертных оценок депутаты Законодательного собрания продолжат свою работу по совершенствованию государственной региональной политики в сфере местного самоуправления.

Эксперты второго круглого стола "Региональная финансово-экономическая политика в сфере местного самоуправления" отметили необходимость расширения источников собственных доходов муниципальных образований, в первую очередь, сельских и малых городских.

Активное обсуждение прошло на площадке "Реализация государственной кадровой политики на муниципальном уровне: актуальные вопросы подготовки кадров и сопровождение деятельности органов МСУ". Было отмечено, что сегодня при эффективном управлении территории необходима ускоренная профессиональная подготовка глав администраций муниципальных районов, малых и средних городов и их заместителей по овладению различными компетенциями, в том числе разработка решений возникающих новых задач проектным способом, организация работы в командах, клиенториентированность деятельности местных администраций. Также важнейшее значение приобретает формирование и работа с резервом муниципальных управленческих кадров. Формами такой работы могут быть проведение конкурсов на зачисление в резервы муниципальных кадров, ведение учета резерва, мониторинг личностно-профессионального развития лиц, состоящих в кадровом резерве, вовлечение их в проекты развития муниципальных образований.

Одновременно требуется внесение в региональное законодательство о муниципальной службе положений о ротации муниципальных кадров, которая как показывает мировая практика и отечественный опыт внедрения данного института на государственной службе, способствует повышению профессионального уровня служащих и повышению качества управления.

27 февраля межрегиональная научно-практическая конференция продолжит свою работу на базе администрации Дзержинска.