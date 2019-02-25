Нижегородский водоканал выдал более 40 условий подключения к центральному водоснабжению жителям деревни Кузнечихи Общество

Нижегородский водоканал выдал более 40 условий подключения к центральному водоснабжению жителям деревни Кузнечихи, сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается в сообщении, прием заявок на подключение к сетям холодного водоснабжения продолжается. Для подключения частного дома к водоснабжению необходимо выполнить следующие шаги:

1. Направить в Нижегородский водоканал запрос о выдаче условий подключения;

2. Разработать проект наружных сетей водопровода;

3. Выполнить прокладку сетей водопровода к объекту в соответствии с согласованным проектом;

4. Направить заявление в Нижегородский водоканал о выполнении условий подключения и выполнении технологического присоединения;

5. Заключить договор с Нижегородским водоканалом на предоставление услуги водоснабжения.

Договор оформляется с даты подключения объекта к сетям. Подтверждением заключения договора является квитанция на оплату оказанных услуг.

Ранее глава города Владимир Панов в рамках инспекционной поездки в деревню Кузнечиху дал поручение руководителю "Нижегородского водоканала" обеспечить комфортное получение разрешений на подключение к водопроводу, организовав работу выездных приемных.

Напомним, что в 2018 году "Нижегородский водоканал" в полном объеме завершил работы по обеспечению 120 домов в деревне Кузнечихе возможностью подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения. В период производства работ Нижегородский водоканал выполнил проектировку и строительство водопровода протяженностью 2500 метров. На вновь проложенном водопроводе установлен 21 колодец, в том числе 8 с возможностью подключения пожарных гидрантов.

В процессе выполнения работ по просьбам жителей дополнительно проложен участок 113 метров водопровода меньшего диаметра и установлено 10 дополнительных колодцев для подключения к системе водоснабжения. Работы по прокладке водовода производились методом горизонтально-направленного бурения.

Подробная инструкция подключения к сетям размещена на официальном сайте Нижегородского водоканала https://www.vodokanal-nn.ru/abonentam/podklyuchenie-domov-der-kuznechikhi-k-vodosnabzheniyu/.

СПРАВКА:

ОАО "Нижегородский водоканал" — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями "Слудинская" и "Малиновая гряда" с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Существующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэрации. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.