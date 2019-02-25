Нижний сегодня: главные события дня

Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области базу данных земельных участков, зданий и инженерных коммуникаций.

Необходимость в создании региональной геоинформационной системы (РГИС) назрела давно. Основная задача РГИС - систематизированный свод сведений о земельных участках в регионе, об инженерных коммуникациях, о строениях и градостроительных ограничениях, информации из генеральных планов региона.

Отбор на пост министра строительства Нижегородской области начинается 26 февраля 2019 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, перед будущим министром строительства стоят масштабные задачи. "Это крайне ответственная должность. Регион должен быть комфортным – как для нижегородцев, так и для наших гостей. От министра я жду последовательной работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья, по решению проблем дольщиков", - сказал глава региона.

Крыша дома частично рухнула на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, куски деревянных перекрытий рухнули так, что завалили вещи, испортили компьютер и другую технику. По предварительным данным, никто не пострадал.

Разлив нефтепродуктов обнаружен в Кстовском районе Нижегородской области.

Дизельное топливо обнаружено в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Альметьевск – Нижний Новгород в промзоне г. Кстово. Причиной выхода нефтепродукта стала криминальная врезка.

Долг МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) составил 1 млрд рублей на начало 2019 года.

Кредиторская задолженность муниципального предприятия снизилась. Большую часть долга, около 720 млн рублей, составляют обязательства по страховым взносам и налогам.

Глеб Никитин и Владимир Панов оценили новую услугу, которую начали внедрять нижегородские МФЦ в рамках проекта "Эффективная губерния".

Повышение доступности и качества услуг государственных сервисов для населения это главная цель проекта "Эффективная губерния", который стартовал в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина в 2018 году. В рамках проекта в государственное и муниципальное управление внедряются бережливые технологии, которые помогают оптимизировать работу, исключив лишние действия и операции, а значит усовершенствовать систему обслуживания населения.

Глеб Никитин в свою очередь добавил, что "в Нижегородской области с момента начала работы многофункциональных центров практически в три раза увеличилось предоставление услуг".