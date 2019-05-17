Глава Нижнего Новгорода поручил усилить работу по ликвидации автопарковок на газонах Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил усилить работу по ликвидации несанкционированных парковок на газонах. Как сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля,

"Если в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 40 нарушений, то в этом – их количество уже более 170. Таким образом, и штрафов выписано в несколько раз больше", – сообщил руководитель управления Иван Соловьев.

Инспекторы АТИ напомнили, что процедура выявления нарушителей выглядит так: инспектор фотографирует государственный номер машины и само нарушение, так, чтобы в кадр попал и бордюрный камень, и газон. Далее – составляется акт и отправляется запрос в ГИБДД. От них приходит информация о собственнике, на которого потом составляется протокол об административном правонарушении (штраф для граждан от 2 до 4 тысяч рублей).

По мнению жительницы Советского района Марии Краилиной автомобилистов, которые паркуются на зеленых зонах и ездят по тротуарам, нужно наказывать рублем.

В управлении отметили, что фиксировать нарушителей могут и горожане. «Для этого необходимо прислать на электронный адрес АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.

Напомним, около 120 жителей Нижнего Новгорода оштрафовали в марте-апреле 2019 года за парковку машин на газонах.