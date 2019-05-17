"Музеи решают важную задачу просвещения и патриотического воспитания нижегородцев", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Международным днем музеев.

"От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Международным днем музеев. Это один из самых интересных и приятных праздников в мире. Он объединяет музейных работников и всех, кто понимает, что музей – это особый мир, оазис культуры и истории, сосредоточение богатейшего опыта прошлых поколений, без которых невозможно дальнейшее развитие народа, народности, нации", - сказал Евгений Лебедев.

"Нижегородская область славится музеями, и благодаря этому каждый из нас имеет возможность больше узнать о той или иной эпохе, познакомиться с народным творчеством, полюбоваться бесценными произведениями искусства, больше узнать о жизни и творениях великих людей", - добавил он.

"Работники музеев по крупицам собирают и выставляют старинные экспонаты, оригинальные и необычные произведения современных авторов. Каждый из музеев неповторим, но вмести они решают важную задачу просвещения и патриотического воспитания нижегородцев, сохранения истории для будущих поколений", - подчеркнул спикер парламента.

"В этот праздничный день мы выражаем свою признательность, благодарность и уважение всем работникам музеев за повседневный самоотверженный и созидательный труд. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости!" - говорится в поздравлении.