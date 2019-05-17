Беременную девушку-подростка, сбежавшую из перинатального центра, ищут в Нижнем Новгороде Происшествия

Светлана Гашева

Беременную девушку-подростка, сбежавшую из перинатального центра, ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Речь идет о 14-летней Светлане Гашевой, которая в последнее время уже неоднократно сбегала из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Ласточка", расположенного в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Один раз это произошло в марте, еще один раз — в начале мая. Девушку всегда находила полиция. После того, как Светлана пропала в начале мая, стало известно, что она находится на седьмом месяце беременности.

В настоящее время поиск Светланы организован после того, как она 16 мая около 19:00 вышла из перинатального центра на просп. Циолковского, д. 89 в Дзержинске и не вернулась обратно. Предположительно, подросток может находится в Нижнем Новгороде.

Рост Светланы составляет 173 см, она среднего телосложения, у нее светлые до плеч волосы и серые глаза. Одета пропавшая в бело-розовую куртку с капюшоном, салатовую футболку и серые спортивные штаны.

Волонтеры просят всех, у кого есть информация, которая поможет найти пропавшую, позвонить инфоргу поиска Ольге (Юки) +79601723729 или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.