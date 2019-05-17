Более 22 млн рублей выделят на ремонт детской больницы в Балахне Нижегородской области после прокурорской проверки Общество

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Более 22 млн рублей выделят на ремонт детской больницы в Балахне Нижегородской области после прокурорской проверки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 мая 2019 года.

Ранее были выявлены нарушения, связанные как с оснащением медицинской организации, так и с состоянием помещений, используемых для оказания медицинской помощи.

Приняты меры прокурорского реагирования: в адрес главного врача больницы внесено представление, которое находится на рассмотрении. О сложившейся ситуации прокуратурой области проинформирован региональный министр здравоохранения.

По результатам прокурорской проверки министерством приняты меры к выделению финансирования на проведение ремонта здания детской больницы, приобретение мебели и медицинских изделий. Всего в 2019 году на устранение нарушений планируется направить свыше 22 млн. рублей.

Ситуация остается на контроле прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, в феврале этого года прокуроры нашли многочисленные нарушения в детской больнице Балахны. Они были связаны как с оснащением медицинской организации, так и с состоянием помещений, используемых для оказания медицинской помощи.