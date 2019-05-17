Жительница Дзержинска погасила долг почти в 100 тысяч рублей после ареста автомобиля Общество

Жительница Дзержинска погасила долг за отопление и горячую воду в размере 95 тысяч рублей после ареста автомобиля. Как сообщили в нижегородском филиале АО "ЭнергосбыТ Плюс", 16 мая 2019 года в ходе очередного рейда совместно с сотрудниками Дзержинского районного отдела судебных приставов, был арестован легковой автомобиль Renault Megane.

Арест на транспортное средство был наложен судебным приставом на основании ранее вынесенного судебного приказа о взыскании задолженности. Сумма долга за коммунальные услуги плюс пени, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов составили 95 тысяч рублей. В тот же день долг был оплачен.

В компании отметили, что совместные рейды по квартирам должников за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове проводятся еженедельно. Должникам вручаются уведомления о возбуждении исполнительных производств, а также квитанции для оплаты и повестки о вызове к приставу для дачи объяснений о причинах неисполнения судебного приказа.

По результатам проведения рейдов в апреле текущего года, были погашены долги в сумме 3,2 млн рублей.

"Подача документов в суд – мера крайняя и вынужденная со стороны нашей компании. Мы систематически напоминаем нашим гражданам о необходимости своевременно оплачивать отопление и горячую воду и о последствиях неоплаты. К сожалению, многие не принимают всерьез наших аргументов и оказываются в ситуации, когда накладывается арест на транспортное средство и на банковские счета, и сумма долга с учетом пени, госпошлины, исполнительского сбора в итоге значительно увеличивается", - подчеркнул директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

Ранее "ЭнергосбыТ Плюс" уже напомнил жителям о необходимости погашения долгов.