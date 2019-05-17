Последние новости рубрики Общество
21 мая 2019 09:50  [56] Комитет ЗС НО поддержал законопроект, который направлен на комплексное развитие территорий
21 мая 2019 09:35  [65] Нижегородские депутаты обещали, что вторую партию трамваев из Москвы не разберут на запчати
20 мая 2019 18:57  [268] Нижний сегодня: главные события дня
20 мая 2019 18:43  [146] Овец и коз запретили ввозить из Казахстана в Россию; у животных зарегистрирована оспа
20 мая 2019 18:26  [240] Нижний Новгород за счет сэкономленных на торгах средств отремонтирует дополнительные дороги
20 мая 2019 18:10  [194] КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода планирует разработать автоматизированный реестр муниципального имущества
20 мая 2019 16:55  [287] Увеличение туристического потока ожидается между Нижним Новгородом и Калининградом
20 мая 2019 16:18  [196] Десять нижегородцев получат звание "Почетный ветеран"
20 мая 2019 15:48  [260] Нижегородская "Летняя читалка" откроется в Автозаводском районе 21 мая
20 мая 2019 15:14  [296] Платные парковки около многоквартирных домов планируется запретить в Нижегородской области
Общество

Сотрудники "ТНС энерго НН" провели первый урок в нижегородской "Школе ЖКХ"

18 мая 2019 11:43  [334] Общество
Участники Школы ЖКХ

Участники Школы ЖКХ

Фото: Пресс-служба ТНС-Энерго

Сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" провели первый урок в рамках нижегородского социального просветительского проекта "Школа ЖКХ". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организатором проекта выступает администрация Нижнего Новгорода. Слушателями семинара стали активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) Сормовского района: старшие многоквартирных домов (МКД), члены советов МКД, председатели ТСЖ.

Обучение провели сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" и ОАО "Теплоэнерго".

От "ТНС энерго НН" выступил и ответил на вопросы слушателей семинара начальник Городского отделения компании Максим Братыгин. Главными темами обсуждения стали: снижение затрат на электроэнергию, потребляемую на содержание общедомового имущества (СОИ), меры воздействия, которые можно применять к неплательщикам.

Жителей также интересовали вопросы о способах передачи показаний за электроэнергию, квитанциях нового образца с рекомендуемым платежом и многие другие. На большинство вопросов представителем компании выступающие дали исчерпывающие разъяснения.

Вопросы, требующие дополнительного исследования и сверки с базой лицевых счетов, были взяты на контроль.

Участники семинара получили методическую литературу по энергопотреблению, подготовленную "ТНС энерго НН".

"Благодаря семинару мы получили оперативную и объективную обратную связь с активистами городского территориального самоуправления, что очень полезно как для нашей компании, так и для горожан", - отметил Максим Братыгин.

"У каждого многоквартирного дома свои вопросы и проблемы, сегодня мы их разбирали подробно в частном порядке. Очень полезная школа, спасибо большое. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такие занятия проходили еще", - сказала слушательница семинара, старшая по д.10 ул. Героев Космоса Екатерина Куликова.

Следующее занятие нижегородской "Школы ЖКХ" состоится 21 мая в Московском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph