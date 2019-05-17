Сотрудники "ТНС энерго НН" провели первый урок в нижегородской "Школе ЖКХ"

Участники Школы ЖКХ
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Сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" провели первый урок в рамках нижегородского социального просветительского проекта "Школа ЖКХ". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Организатором проекта выступает администрация Нижнего Новгорода. Слушателями семинара стали активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) Сормовского района: старшие многоквартирных домов (МКД), члены советов МКД, председатели ТСЖ.
Обучение провели сотрудники ПАО "ТНС энерго НН" и ОАО "Теплоэнерго".
От "ТНС энерго НН" выступил и ответил на вопросы слушателей семинара начальник Городского отделения компании Максим Братыгин. Главными темами обсуждения стали: снижение затрат на электроэнергию, потребляемую на содержание общедомового имущества (СОИ), меры воздействия, которые можно применять к неплательщикам.
Жителей также интересовали вопросы о способах передачи показаний за электроэнергию, квитанциях нового образца с рекомендуемым платежом и многие другие. На большинство вопросов представителем компании выступающие дали исчерпывающие разъяснения.
Вопросы, требующие дополнительного исследования и сверки с базой лицевых счетов, были взяты на контроль.
Участники семинара получили методическую литературу по энергопотреблению, подготовленную "ТНС энерго НН".
"Благодаря семинару мы получили оперативную и объективную обратную связь с активистами городского территориального самоуправления, что очень полезно как для нашей компании, так и для горожан", - отметил Максим Братыгин.
"У каждого многоквартирного дома свои вопросы и проблемы, сегодня мы их разбирали подробно в частном порядке. Очень полезная школа, спасибо большое. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем такие занятия проходили еще", - сказала слушательница семинара, старшая по д.10 ул. Героев Космоса Екатерина Куликова.
Следующее занятие нижегородской "Школы ЖКХ" состоится 21 мая в Московском районе Нижнего Новгорода.
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