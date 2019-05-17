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Политика

Темой дебатов II раунда участников праймериз "ЕР" по довыборам в Гордуму станет ЖКХ и комфортная городская среда

17 мая 2019 17:10  [501] Политика

Темой дебатов второго раунда предварительного голосования "Единой России" по довыборам в Думу Нижнего Новгорода станет "Благополучие и комфорт жизни: ЖКХ и комфортная городская среда". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Напомним, что второй раунд дебатов пройдет 19 мая.

На участие в предварительном голосовании партии по довыборам в Гордуму зарегистрировано 24 человека. Все они должны принять участие в дебатах, так как это обязательный этап для прохождения процедуры предварительного голосования.

Работа пройдет в следующем формате: сначала участники выскажутся по заданной теме, затем каждому из кандидатов ведущий задаст по одному вопросу, после чего все участники обратятся к избирателям с итоговым словом.

Дебаты состоятся в пресс-центре "Медиа Страйк Холл", который расположен в Центре международной торговли. Мероприятие начнется в 10:00.

Нижегородцы смогут посмотреть дебаты в режиме онлайн на странице партии "Единая Россия" в социальной сети Вконтакте.

Напомним, серия дебатов в Нижегородской области проходит в преддверии проведения Единого дня голосования партии "Единая Россия", который состоится 26 мая. Принять участие в голосовании может любой прописанный на территории указанных избирательных округов гражданин. По итогам голосования на основании волеизъявления жителей победители будут выдвинуты НРО партии "Единая Россия" на довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода, которые состоятся 8 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что в первых дебатах участников праймериз "Единой России" на довыборах в Гордуму, ключевой стала тема патриотизма.

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