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Происшествия

Нижегородцы нашли на свалке боевой снаряд, который мог взорваться

17 мая 2019 17:43  [375] Происшествия
Снаряд, который нашли жители Дзержинска на свалке

Снаряд, который нашли жители Дзержинска на свалке

Фото: Пресс-служба регионального управления Росгвардии

Жители Дзержинска Нижегородской области обнаружили на свалке бытовых отходов артиллерийский снаряд, который представлял опасность, поскольку являлся взрывоопастным. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Приехавшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии обследовали находку и установили, что перед ними артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Сотрудники ОМОНа уничтожили боеприпас накладным зарядом.

Напомним, что в феврале 2018 года на территории нижегородского "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) нашли снаряд времен Великой отечественной войны. Персонал завода эвакуировали, а снаряд обезвредили.

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