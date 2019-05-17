Нижегородцы нашли на свалке боевой снаряд, который мог взорваться

Снаряд, который нашли жители Дзержинска на свалке
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Жители Дзержинска Нижегородской области обнаружили на свалке бытовых отходов артиллерийский снаряд, который представлял опасность, поскольку являлся взрывоопастным. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Приехавшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии обследовали находку и установили, что перед ними артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан.
Сотрудники ОМОНа уничтожили боеприпас накладным зарядом.
Напомним, что в феврале 2018 года на территории нижегородского "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) нашли снаряд времен Великой отечественной войны. Персонал завода эвакуировали, а снаряд обезвредили.
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