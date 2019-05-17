Глеб Никитин подписал соглашение с Фондом ЖКХ: 1 млрд рублей - на переселение нижегородцев из аварийных домов Общество

Подписание соглашения Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашение о переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение подписано в присутствии заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Документ предусматривает предоставление региону из федерального бюджета 973,72 млн рублей (первый этап) на переселение граждан из аварийных домов. В порядке софинансирования область добавит еще 14,5 млн рублей.

"Я хотел бы отметить, что в целом правительство Нижегородской области хорошо работает над реализацией нацпроектов. Практически по всем федеральным проектам здесь разработаны свои региональные. Сегодня также подписали соглашение о финансовой поддержке на расселение аварийного фонда. Уже есть средства на стимулирование строительства жилья, темпы очень неплохие", - сказал Виталий Мутко.

Глава региона Глеб Никитин пояснил, что сегодняшнее соглашение — это только первый этап финансирования. В целом в 2019-2021 гг. сумма, направленная на эти цели, составит около 3 млрд рублей.

"Договор был подписан в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Документ предполагает выделение Нижегородской области средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на первый этап программы по переселению граждан из аварийного фонда. На период 2019-2021 год финансирование составит около 3 миллиардов рублей, что позволит переселить из аварийного фонда почти 4000 человек. Это очень важное событие, так как предыдущая программа завершилась в прошлом году. И вот благодаря национальному проекту снова появилась возможность улучшать жилищные условия жителей Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

В соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда" в настоящее время проходит этап выделения средств субъектам федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Для этого регионы подают заявки и после рассмотрения и утверждения которых правлением Фонда, между Фондом ЖКХ и субъектом Федерации заключается договор и дополнительное соглашение к нему на финансирование первого этапа на 2019-2020 годы.