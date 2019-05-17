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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

17 мая 2019 20:11  [587] Общество

Глеб Никитин подписал соглашение с Фондом ЖКХ: 1 млрд рублей - на переселение нижегородцев из аварийных домов

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставит Нижегородской области из федерального бюджета 973,72 млн рублей (первый этап) на переселение граждан из аварийных домов. В порядке софинансирования регион добавит еще 14,5 млн рублей. Это позволит переселить из аварийного фонда 4 тысячи человек. В целом в 2019-2021 гг. сумма, направленная на эти цели, составит около 3 млрд рублей.

Нижегородцы нашли на свалке боевой снаряд, который мог взорваться

Приехавшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии обследовали находку и установили, что перед ними артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии, который представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Сотрудники ОМОНа уничтожили боеприпас накладным зарядом.

Парящий мост и курортную зону планируют создать в нижегородском парке "Приокский"

Концепцию развития парка презентовали заместителю председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко во время его рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая. Предполагается, что парк будет разделен на восемь самостоятельных зон "со своей атмосферой".

Беременную девушку-подростка, сбежавшую из перинатального центра, ищут в Нижнем Новгороде

Речь идет о 14-летней Светлане Гашевой, которая в последнее время уже неоднократно сбегала из социально-реабилитационного центра. В настоящее время поиск Светланы организован после того, как она 16 мая около 19:00 вышла из перинатального центра на просп. Циолковского, д. 89 в Дзержинске и не вернулась обратно.

"Или инвестор и застройщик ЖК "Окский берег" способны достраивать, или мы принимаем решение о замене", - Виталий Мутко

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Нижний Новгород и побывал на площадке ЖК "Окский берег", где обсуждалось дальнейшее строительство комплекса. Виталий Мутко сказал, что правительство России готово оказать поддержку строительству ЖК по нескольким направлениям, в том числе по финансированию. Однако сейчас нужно решить ряд вопросов с инвестором и застройщиком.

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