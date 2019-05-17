Лучшие студенты нижегородских вузов войдут в число "Кадров будущего для регионов" Общество

Лучшие студенты нижегородских вузов войдут в число Кадров будущего для регионов

Нижегородская область в нынешнем году совместно с Агентством стратегических инициатив начала реализацию стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов".

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Согласно информации, основная задача проекта – сформировать из талантливых ребят региональные лидерские команды, в состав которых войдут школьники (студенты техникумов), студенты вузов (тьюторы) и наставники (представители научной, профессиональной и политической элит региона).

Как пояснили в правительстве, у них появится возможность разработать и реализовать свои проекты, направленные на развитие приоритетных направлений социально-экономического развития Нижегородской области.



Следует заметить, что в настоящее время проводится отбор студентов ВУЗов на роль тьюторов, который продлится до 20 мая 2019 года. Им может стать любой желающий студент вуза в возрасте от 18 до 21 года. Основные требования, которым должны соответствовать кандидаты, - активная жизненная позиция и способность работать в команде. Студенты, желающие поучаствовать в проекте, должны пройти регистрацию по ссылке: http://sessiann.ru/future.



Уже в мае нынешнего года стартует обучение тьюторов, а в сентябре состоится "Региональная школа" на базе загородного летнего лагеря, приглашенными гостями которой станут высококвалифицированные тренеры Агентства стратегических инициатив. Важно, что команды смогут презентовать свои проекты губернатору Нижегородской области. Лучшая сборная представит проект на Всероссийском форуме "Наставник" в Москве.



Как отметили в правительстве, в ходе реализации проектов участники пройдут специализированные обучающие программы в формате индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. У них появится возможность попробовать свои силы в разных отраслях экономики, побывать на ключевых предприятиях региона, а также пройти стажировки на производстве. Кроме того, все участники получат доступ к платформе «Мобильное электронное образование».



СПРАВКА:

Инициатива реализуется с апреля 2019 по апрель 2020 года. Ее партнерами в Нижегородской области являются ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ", ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", АО "Корпорация развития Нижегородской области", союз "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" и региональное объединение работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей". По итогам реализации проекта лучшие лидерские команды из 23 регионов страны примут участие в образовательной смене на базе международного детского центра "Артек".

Дополнительная информация о проекте размещена на сайте Агентства стратегических инициатив и сайте Мобильного электронного образования.

Ранее сообщалось о том, что Нижегородские студенты смогут получить бесплатное образование в Республике Сербской.