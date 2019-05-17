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Общество

Первый этап оперативно-профилактической операции "Дети России — 2019" завершился в Нижегородской области

18 мая 2019 16:22  [501] Общество
Первый этап оперативно-профилактической операции Дети России — 2019 завершился в Нижегородской области

Первый этап оперативно-профилактической операции Дети России — 2019 завершился в Нижегородской области

Итоги I этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2019" подведены в Нижегородской области.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, ГУ МВД России по Нижегородской области и правительством в период с 17 по 26 апреля на территории региона был организован и проведен первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России - 2019".


Как пояснили в МВД, приоритетными направлениями операции стали: предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних; выявление фактов вовлечения в преступную деятельность; повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления и об ответственности за участие в незаконном обороте.

Всего в ходе операции проверено 60 несовершеннолетних, состоящих на учете, а также 33 законных представителя - потребителя запрещенных веществ.
Следует заметить, что за все время операции в наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования было доставлено 90 лиц в возрасте от 14 до 29 лет, из них у шести несовершеннолетних подтвердилось состояние наркотического или иного опьянения.
Всего в ходе операции в образовательных учреждениях региона проведено 183 профилактических медицинских осмотра по ранней диагностике незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, организовано свыше пяти тысяч мероприятий с несовершеннолетними и их родителями, направленных на повышение правовой грамотности и формирование здорового стиля поведения. Помимо этого, проведено свыше тысячи индивидуальных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, находящимся в социально опасном положении и 413 мероприятий для популяризации здорового образа жизни.

Ранее сообщалось о том, что менее 40 несовершеннолетних, употребляющих наркотики, зарегистрировала нижегородская комиссия по делам несовершеннолетних в 2018 году.

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