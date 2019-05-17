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Спорт

Финал регионального этапа "Президентских спортивных игр" проходит в Нижегородской области

19 мая 2019 09:28  [275] Спорт

Финал регионального этапа "Президентских спортивных игр" проходит в Нижегородской области.

По информации регионального минобра, в состязаниях принимают участие победители зонального этапа – 8 команд общеобразовательных организаций региона.

Состязания проходят на стадионе "Спартак" (г. Бор, ул. Спортивная, д. 1а).

Программа соревнований включает бег на 30 м (юноши и девушки), а также бег на 800 м для юношей и бег на 600 м для девушек; метание мяча (юноши и девушки); прыжок в длину с разбега (юноши и девушки); легкоатлетические эстафеты: юноши - 4 х 100 м, девушки 4 х 100 м, смешанная эстафета (4 юношей и 4 девушки) - 400 м -
300 м - 200 м - 100 м; баскетбол (3 х 3 - юноши, девушки); настольный теннис (юноши, девушки) и шашки (юноши, девушки).

По итогам финального этапа определится команда-победитель, которая будет представлять Нижегородскую область во всероссийском финале в сентябре 2019 года на базе ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок".

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