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Спорт

Глеб Никитин принял участие в проходившем в Нижнем Новгороде благотворительном полумарафоне "Беги, герой!"

19 мая 2019 13:24  [389] Спорт

Глеб Никитин принял участие в проходившем в Нижнем Новгороде благотворительном полумарафоне "Беги, герой!".

По данным пресс-службы главы региона, 19 мая 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в благотворительном полумарафоне "Беги, герой!".

Глеб Никитин пробежал дистанцию в 10 километров.

"Полумарафон "Беги, герой!" стал событием, которое привлекает людей не только со всей России, но и со всего мира. Сегодня участие принимали жители более 150 городов страны и граждане таких стран как Чехия, Австрия, Италия, Испания. Это знаковое событие для Нижнего Новгорода, и наша задача развивать полумарафон так, чтобы он стал максимально популярным", - сказал Глеб Никитин.

"В пятый раз проводится мероприятие и количество участников за эти годы увеличилось в 10 раз - в этом году зарегистрировалось более 5400 человек. Все, кто бежал - большие молодцы! Такие события нужно обязательно развивать. Это и популяризация спорта, и вклад в увеличение известности самого региона. Есть все основания, чтобы продлить дистанцию до марафона. Очень здорово, что "Беги, герой!" - это и благотворительное мероприятие, которое каждый раз позволяет сделать хорошее дело. Что касается меня лично, то эмоции потрясающие! Пробежал лучше, чем ожидал, потому что некогда было думать об усталости, когда вокруг такая красота! Огромное спасибо организаторам!" - добавил глава региона.

СПРАВКА:

Забег стартовал от катера "Герой" на Нижневолжской набережной. Самая длинная полумарафонская дистанция охватила Нижневолжскую набережную, улицу Черниговскую, Зеленский и Георгиевский съезды, площадь Минина, Верхне-Волжскую набережную, набережную Гребного канала.

В программе состязаний забеги на дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км, 2,5 км. Юных участников ждал детский забег на 500 м.

Участие в забеге "Беги, герой!" - не только возможность бежать вместе с единомышленниками, но и возможность помогать людям. На мероприятие ежегодно реализовывается новый благотворительный проект.

В 2015 году – строительство уличной площадки с тренажерами для воспитанников нижегородского интерната. В 2016 году – создание полноценного класса для занятий лечебной физкультурой для детей с синдромом Дауна из центра "Сияние". В 2017 году – покупка формы для детской футбольной команды коррекционной школы-интерната №95 и оплата поездки команды в Санкт-Петербург для участия во всероссийских соревнованиях по мини-футболу. В 2018 году – приобретение велосипедов-тандемов для детей-инвалидов по зрению для организации "Перспектива", закупка кресел-колясок для игры в баскетбол для инвалидов-колясочников из организации "Инватур".

В этом году средства от забега будут перечислены проекту "Территория движения" социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Вера".

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