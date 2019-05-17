Основные проблемы, волнующие сегодня сормовичей, - транспортная доступность и вопрос достройки ФОКа, - Евгений Костин Политика

Основные проблемы, волнующие сегодня сормовичей, - транспортная доступность и вопрос достройки ФОКа, - Евгений Костин.

"Я провел много встреч с жителями Сормовского района и определил основные проблемы, которые сегодня их волнуют. Это транспортная доступность и вопрос достройки ФОКа на пр. Кораблестроителей", - отметил участник предварительного голосования "ЕР" по довыборам в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №24, руководитель "Центра стратегического развития региона" Евгений Костин на дебатах, посвященных вопросу ЖКХ и комфортной городской среды.

Он рассказал, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода планируется строительство виадука на ул. Циолковского, который сможет решить проблему часовых пробок на железнодорожном переезде. По его словам, федеральное финансорование уже подтверждено.

"Я сормовичей с этим сердечно поздравляю. Виадука ждали почти 20 лет. Я всю свою жизнь слышал об этом проекте как о мифе", сказал Евгений Костин.

Что касается ФОКа, Евгений Костин сообщил, что он всё-таки будет достроен. По его словам, в повестке Думы Нижнего Новгорода есть пункт о выделении денег на допроектирование и достройку этого объекта.

"В прошлом году после решения суда объект приняли на баланс города. Так что к 2021 году уже будем купаться", - заверил присутствующих участник дебатов.

Говоря о программе "Комфортная городская среда", Евгений Костин обратил внимание на ее недочеты, которые необходимо устранить для дальнейшей плодотворной работы.

По словам Евгения Костина, необходимо активно внедрять в практику общественное обсуждение проектов и общественный контроль.