"Хочу, чтобы канавинцы имели возможность отстаивать свои интересы перед руководством города и области", - Инна Ванькина Политика

"Хочу, чтобы канавинцы имели возможность отстаивать свои интересы перед руководством города и области", - Инна Ванькина.

"Нет ни одного равнодушного человека, который бы не хотел жить комфортно и безопасно в своем городе, на своей улице, в своем доме", - заявила участница предварительного голосования "Единой России" по довыборам в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу № 16, директор Нижегородского цирка Инна Ванькина в ходе вторых дебатов 19 мая.

Темой дебатов стали ЖКХ и комфортная городская среда.

По словам Инны Ванькиной, в округе № 16 дела с благоустройством обстоят неплохо. Во многом благодаря прошедшему в 2018 году чемпионату мира по футболу.

"От мундиаля нам достались прекрасная набережная, отремонтированная Стрелка, метро. Это, конечно, хорошо, но нам есть над чем работать. Прежде всего, это касается придомовых территорий, создания парковочных мест, вывоза мусора и наведения порядка в подъездах", - отметила директор цирка.

Участница дебатов напомнила, что "Единая Россия" инициировала проект "Формирование комфортной городской среды", а муниципалитет сформировал план до 2024 года, в котором определены придомовые территории для благоустройства за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов.

"В этом плане у нашего округа всего лишь пять пунктов! Считаю, что это связано, прежде всего, с отсутствием у нас депутата, который мог бы отстаивать наши интересы, - заявила Инна Ванькина. - В Стратегии развития Нижегородской области четко выявлены приоритеты, контролируемые губернатором Глебом Никитиным: человек, экономика и пространство. Нам всем должно быть удобно и комфортно! И есть три принципа, по которым мы с вами будем строить лучшую жизнь: инновационный подход, устойчивость и справедливость. Считаю несправедливым, что в плане по благоустройству у нашего округа только пять пунктов".

Вместе с тем в округе № 16 есть проблемы, например, отсутствие ливневой канализации на улице Есенина. После каждого дождя там практически невозможно проехать на машине. Или взять хотя бы набережную - наследие ЧМ-2018, которая, как отметила Инна Ванькина, завалена мусором. Есть вопросы и к владельцам домашних животных, которые выгуливают своих питомцев на детских площадках и не убирают за ними.

"Но это уже к вопросу нашего общего воспитания. Чего бы мне хотелось? Чтобы жители шестнадцатого округа имели возможность отстаивать свои интересы перед руководством города, области и страны. Думаю, я бы была полезна в этой истории", - отметила Инна Ванькина.

Участники дебатов также затронули тему "мусорной реформы". И здесь у Инны Ванькиной имеется свое мнение. По ее словам, жители стали платить больше, а вот мусор стал вывозиться хуже.

"Нам обещали скорейшую адаптацию к "мусорной реформе". Мы верили, что с 1 января 2019 года понадобится пару месяцев для адаптации. Сегодня 19 мая, и что-то мы ни к чему не адаптировались, - подчеркнула Инна Ванькина. - Читая правоустанавливающие документы, видим, что мусор разделять запретили. Думаю, это еще одна из задач нашего с вами кандидата - внести ясность в эти документы. И не просто внести ясность, а добиться ее четкого прописания и утверждения. Мое горячее желание - сделать городскую среду комфортной, патриотизм ясным и жизнь каждого канавинца более удобной".