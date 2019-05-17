"Сормовский район - особое место в Нижнем Новгороде", - Павел Пашинин Политика

"Сормовский район - особое место в Нижнем Новгороде", - Павел Пашинин.

"Сормовичей, как и меня, волнует будущее нашего района. Повторю, что считаю Сормовский район особым местом в городе. Это вектор будущего и место силы!" - заявил участник предварительного голосования "Единой России" по довыборам в думу Нижнего Новгорода, член Общественной палаты Нижегородской области V созыва Павел Пашинин ходе вторых дебатов 19 мая.

Темой дебатов стали ЖКХ и комфортная городская среда.

Павел Пашинин напомнил собравшимся, что федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно-значимых пространств в городах России. Работы финансируются из городских, областных и федеральных бюджетов.

"В этом году в Нижнем Новгороде благоустроят 140 дворов. На реализацию программы уже получено дополнительное финансирование, утвержденное главой региона Глебом Никитиным. В общей сложности на комплексное благоустройство выделено почти 700 миллионов рублей, - сказал Павел Пашинин.

По мнению общественника, современная городская среда в первую очередь должна быть безопасной и комфортной. Он также подчеркнул, что значительный вклад в развитие городской среды столицы Приволжья внес ЧМ-2018 по футболу.

"Благодаря нему нашему городу удалось в течение шести лет пройти путь, который в обычной ситуации город проходит за 20-25 лет. Нижний получил новый стадион, терминал аэропорта, реконструированный железнодорожный вокзал, а также дороги и набережные. Нам надо использовать эти возможности и продолжить развивать инфраструктуру, особенно в преддверии 800-летия", - считает участник дебатов.

Что касается Сормовского района, то, по мнению члена Общественной палаты региона, надо как можно скорее строить развязку через железнодорожные пути на улицах Циолковского -

Светлоярская. Работы, как известно, одобрено на федеральном уровне.

Также речь зашла про вывоз мусора. По мнению общественника, в Сормовском районе "мусорная" проблема наименее актуальна по сравнению с другими районами Нижнего Новгорода.

"Надо сказать спасибо главе районной администрации Дмитрию Сивохину, который ни дня не сидит на месте. Постоянно занимается проблемами района, - отметил Павел Пашинин. - Конечно, бывают шероховатости, но кто не без греха, как говорится. Поэтому я считаю, что по этому вопросу у нас в районе все нормально".

При этом местных жителей больше волнует состояние дворовых территорий: где-то забор не покрашен, где-то пешеходного перехода нет. По словам участника дебатов, эти вопросы постоянно поднимаются на встречах с сормовичами.

"Однако нельзя сделать все сразу! Надо работать, в том числе городской комиссии по бюджету. Она должна требовать деньги и готовить документы, чтобы осуществить задуманное. Ну и субботники никто не отменял, чтобы хоть какой-то порядок навести у нас во дворах", - заключил Павел Пашинин.