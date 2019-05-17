Спрос на крупные культурные мероприятия в Нижегородской области очень большой, - Глеб Никитин Культура и отдых

Спрос на крупные культурные мероприятия в Нижегородской области очень большой, - Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, свыше 155 тысяч человек стали участниками международной акции "Ночь музеев" в Нижегородской области, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

18 мая 2019 года свои двери для посетителей открыли более 70 музеев, галерей и выставочных комплексов области. Они работали с 18 часов до полуночи, а многие и до последнего посетителя.

"Самой масштабной акция стала в Нижнем Новгороде. В музеи города пришли почти 100 тысяч человек", - сообщил губернатор.

"Для многих уже стало традицией семьями посещать такие мероприятия. Это говорит о том, что спрос на такие крупные культурные события в регионе очень большой", - отметил Глеб Никитин.

Самой популярной площадкой стал "Арсенал". В нем побывало почти 35 тысяч человек. Вечером на фасаде здания можно было увидеть проекцию от художников и программистов из Нидерландов. Самые большие очереди также выстроились по традиции на входе в Усадьбу Рукавишниковых, Нижегородский художественный и Технический музеи.

В рамках "Ночи музеев" в одну большую концертную площадку превратилась Большая Покровская. Открытие акции прошло на Театральной площади. Жители и гости города увидели световое шоу на фасаде здания театра драмы под музыку в исполнении скрипачки Ани Ли, мастер-классы по живописи, фотозоны, театрализованные постановки.

В нижегородском кремле впервые для посетителей была открыта Пороховая башня. Там прошел концерт фольклорного коллектива с пасхальными песнопениями. И также впервые нижегородцы смогли попасть в подземелье Дмитриевской башни — спуститься на уровень города XVI века. Специально к "Ночи музеев" для посетителей там был подготовлен квест. Уже с июля его планируют проводить на постоянной основе.

Нижегородский государственный художественный музей провел экскурсию с фонарем по картине Маковского "Воззвание Минина": в полной темноте высвечивались и обсуждались отдельные элементы живописного полотна.

"За 5 лет посещаемость наших музеев выросла на 30%. Сегодня это свыше 1 млн 800 тысяч человек в год. И этому, в том числе способствуют и такие акции, как "Ночь музеев". В нижегородских запасниках хранятся сотни тысяч артефактов, о которых знают лишь единицы. Поэтому наша задача, особенно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, сделать так, чтобы эти уникальные вещи увидело как можно больше людей. Мы планируем с каждым годом делать акцию "Ночь музеев" все более масштабной", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

СПРАВКА:

В преддверии международной акции "Ночь музеев" аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг российских городов с самыми интересными музеями. Нижний Новгород вошел в тройку лидеров, уступив лишь Санкт-Петербургу и Москве.