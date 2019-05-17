"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в ПФО. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводился восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson, отметили в компании.
Победителями и призерами признаны:
в номинации "Печатная пресса"
Афанасьева Наталья (Чувашская Республика, журнал IT-News, Долгая дорога к цифре),
Туманская Ольга (Республика Татарстан, Общественно-политический журнал "Татарстан", Подай сигнал с Луны!),
Медушевская Злата (Нижний Новгород, АИФ, Печатайте на здоровье);
в номинации "Радио и ТВ"
Локтева Ирина (Республика Татарстан, студия "Алиен", Как подготовится к работе, которой еще не существует?!),
Юлия Нигматуллина, Республика Башкортостан, ТРК "Башкортостан", Летающая "ступа"),
Приходько Илья, Нижний Новгород, ННТВ, Следующая остановка умная?);
в номинации "Интернет-СМИ"
Авакян Диана (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", В нынешней парадигме деревня умирает": аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику),
Рыбакова Наталья, (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", Еда имеет значение": разработки казанских школьников с использованием блокчейн получили признание в Таиланде),
Калинина Ксения (Республика Башкортостан, ИА Башинформ, Как в Башкирии работает система "Безопасный город");
в номинации "Социальные медиа"
Рязанцев Андрей (Оренбургская обл., Как прекрасен этот мир, посмотри!),
Макарова Ольга (Республика Марий Эл, Новый этап: как "поумнела" Йошкар-Ола),
Лисовицкий Алексей (Самарская обл., "Голографика", Как и на чем в Тольятти учат школьников дополненной и виртуальной реальности).
От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа – вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация "Интернет-СМИ" (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отмели работу Дианы Авакян, корреспондента ИА "Татар-информ".
"Я благодарен "Ростелекому" за возможность получить "моментальный снимок" всех СМИ Поволжья, работающих сегодня над IT-тематикой. Более 300 конкурсных работ журналистов и блогеров дают полное представление о том, как идет процесс "цифровизации" российских регионов, куда и зачем мы движемся. Также признателен всем, кто смог продемонстрировать высокий творческий потенциал в жестких рамках заданных форматов", - рассказал главный редактор журнала IT-News и член жюри регионального этапа конкурса в ПФО Евгений Афанасьев.
Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.
Официальный хештег конкурса #eFuture, подробности на сайте конкурса.
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