"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в ПФО Общество

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в ПФО. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводился восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson, отметили в компании.

Победителями и призерами признаны:

в номинации "Печатная пресса"

Афанасьева Наталья (Чувашская Республика, журнал IT-News, Долгая дорога к цифре),

Туманская Ольга (Республика Татарстан, Общественно-политический журнал "Татарстан", Подай сигнал с Луны!),

Медушевская Злата (Нижний Новгород, АИФ, Печатайте на здоровье);

в номинации "Радио и ТВ"

Локтева Ирина (Республика Татарстан, студия "Алиен", Как подготовится к работе, которой еще не существует?!),

Юлия Нигматуллина, Республика Башкортостан, ТРК "Башкортостан", Летающая "ступа"),

Приходько Илья, Нижний Новгород, ННТВ, Следующая остановка умная?);

в номинации "Интернет-СМИ"

Авакян Диана (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", В нынешней парадигме деревня умирает": аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику),

Рыбакова Наталья, (Республика Татарстан, ИА "Татар-информ", Еда имеет значение": разработки казанских школьников с использованием блокчейн получили признание в Таиланде),

Калинина Ксения (Республика Башкортостан, ИА Башинформ, Как в Башкирии работает система "Безопасный город");

в номинации "Социальные медиа"

Рязанцев Андрей (Оренбургская обл., Как прекрасен этот мир, посмотри!),

Макарова Ольга (Республика Марий Эл, Новый этап: как "поумнела" Йошкар-Ола),

Лисовицкий Алексей (Самарская обл., "Голографика", Как и на чем в Тольятти учат школьников дополненной и виртуальной реальности).

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа – вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация "Интернет-СМИ" (144 работы). Самыми высокими оценками члены жюри отмели работу Дианы Авакян, корреспондента ИА "Татар-информ".

"Я благодарен "Ростелекому" за возможность получить "моментальный снимок" всех СМИ Поволжья, работающих сегодня над IT-тематикой. Более 300 конкурсных работ журналистов и блогеров дают полное представление о том, как идет процесс "цифровизации" российских регионов, куда и зачем мы движемся. Также признателен всем, кто смог продемонстрировать высокий творческий потенциал в жестких рамках заданных форматов", - рассказал главный редактор журнала IT-News и член жюри регионального этапа конкурса в ПФО Евгений Афанасьев.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня 2019 года в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса #eFuture, подробности на сайте конкурса.