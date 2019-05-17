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Общество

Частично 5-й класс пожароопасности установили в Навашинском районе Нижегородской области

20 мая 2019 11:10  [156] Общество

Частично 5-й класс пожароопасности лесов установили в Навашинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Полностью 4-й класс пожароопасности лесов установился в 5 муниципальных образованиях: Дзержинск, Нижний Новгород, Чкаловск, Балахнинский, Городецкий районы.

Частично 4-й класс пожароопасности лесов установился в 14 муниципальных образованиях.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 мая подписал указ о снятии режима ЧС на территории региона, который был введен с 25 апреля в связи с критической пожароопасной обстановкой.

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