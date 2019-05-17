Почти 40 протоколов составлено в Нижнем Новгороде по фактам автопарковки на газонах Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

39 протоколов составлено в Нижнем Новгороде по фактам автопарковки на газонах. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля.

Процедура выявления нарушителей выглядит так: инспектор фотографирует госномер машины и само нарушение так, чтобы в кадр попали бордюрный камень и газон. Далее – составляется акт и отправляется запрос в ГИБДД. От них приходит информация о собственнике, на которого потом составляется протокол об административном правонарушении.

В инспекции также напомнили, что размещение транспортных средств на газонах влечет для граждан штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических – 30-60 тысяч рублей.

Фиксировать нарушителей могут и горожане. Для этого необходимо прислать на электронный адрес АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.

Ранее глава города поручил усилить работу по ликвидации парковок на газонах.