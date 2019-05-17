Последние новости рубрики Культура и отдых
20 мая 2019 14:08  [200] Новая серия встреч по концепции развития парка им. Кулибина пройдет в Нижнем Новгороде
20 мая 2019 12:49  [168] Кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" пройдет в Нижегородской области 25 мая
19 мая 2019 18:26  [302] Спрос на крупные культурные мероприятия в Нижегородской области очень большой, - Глеб Никитин
18 мая 2019 15:51  [331] Государственный Театр оперы и балета Республики Коми приедет в Нижний Новгород с гастролями
18 мая 2019 10:15  [278] Виталий Мутко о реставрации Нижегородского кремля: "Это серьезная концепция"
17 мая 2019 18:27  [250] Уникальный театральный реквизит смогут увидеть посетители акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде
17 мая 2019 12:51  [461] Дворовые кинотеатры возродят в Нижнем Новгороде
16 мая 2019 17:01  [1471] Опубликована полная программа мероприятий акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде
16 мая 2019 15:21  [1432] Татарская аллея появится в Нижнем Новгороде
16 мая 2019 13:42  [632] Дни Нижегородской области в Москве пройдут в 2020 году
Культура и отдых

Кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" пройдет в Нижегородской области 25 мая

20 мая 2019 12:49  [168] Культура и отдых

Кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" пройдет в Нижегородской области 25 мая 2019 года. Место проведения пансионат "Морозовский" (с.Морозовка).

Как сообщают организаторы, в этом году приедут лучшие российские шеф-повара из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Суздаля, Костромы, Уфы и других городов, чтобы готовить свои коронные блюда.

Инициатором фестиваля является Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина.

Будет организована серия мастер-классов поваров со всей страны, которые не только готовят, но и детально поясняют процесс: технологию, продукты, подачу. Также в Кулинарный фестиваль вернется игра "Черный ящик": задачей поваров станет приготовление блюда из секретных ингредиентов.

Второй год подряд на "Арзамасском гусе" пройдет конкурс барбекю — в жюри войдут известные журналисты и повара.

Гостей ждет большая развлекательная программа, выступит белорусская рок-группа "Леприконсы".

Ярким финалом будет шоу, когда все гости фестиваля провожают арзамасского гуся в плавание по Морозовскому озеру.

(6+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph