Кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" пройдет в Нижегородской области 25 мая Культура и отдых

Кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" пройдет в Нижегородской области 25 мая 2019 года. Место проведения пансионат "Морозовский" (с.Морозовка).

Как сообщают организаторы, в этом году приедут лучшие российские шеф-повара из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Суздаля, Костромы, Уфы и других городов, чтобы готовить свои коронные блюда.

Инициатором фестиваля является Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина.

Будет организована серия мастер-классов поваров со всей страны, которые не только готовят, но и детально поясняют процесс: технологию, продукты, подачу. Также в Кулинарный фестиваль вернется игра "Черный ящик": задачей поваров станет приготовление блюда из секретных ингредиентов.

Второй год подряд на "Арзамасском гусе" пройдет конкурс барбекю — в жюри войдут известные журналисты и повара.

Гостей ждет большая развлекательная программа, выступит белорусская рок-группа "Леприконсы".

Ярким финалом будет шоу, когда все гости фестиваля провожают арзамасского гуся в плавание по Морозовскому озеру.

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