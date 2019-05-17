Нижегородка Анастасия Баженова стала чемпионом Европы в составе сборной России по гребному спорту Спорт

Воспитанница Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Анастасия Баженова в составе сборной команды России завоевала золотую награду на Первенстве Европы. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В городском департаменте отметили, что соревнования прошли с 16 по 19 мая в немецком городе Эссен. В Первенстве приняли участие 540 спортсменов из 34 стран.

Сборная Российской Федерации привезла 38 спортсменов, которые выступили в шести классах лодок из 14. По итогам соревнований с результатом 6:27:51 в классе JW8+ "золото" у женской восьмерки, в которую входят: Мария Ракова, София Ожерельева, Наталья Холопова, Лилиана Пушкарева, Софья Дематьева, Анастасия Баженова, Светлана Титова, Екатерина Панкова и Павел Грызунов.

Кроме того, в классе JM4x российская сборная заняла еще и 3 место.