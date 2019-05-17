Более 500 должников "ТНС энерго НН" не могут выехать за границу из-за долгов за электричество Общество

Более 500 должников ПОА "ТНС энерго НН" не могут уехать на отдых за границу из-за долгов за электричество. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным на 1 мая 2019 года задолженность за электроэнергию перед "ТНС энерго НН" есть у 42,36 тысяч частных клиентов. Суммарная задолженность превышает 712 млн рублей.

"В преддверии сезона отпусков "ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам проверить состояние лицевых счетов, чтобы убедиться в отсутствии долга за электроэнергию. Согласно российскому законодательству, факт задолженности может стать причиной запрета на выезд за границу",- говорится в сообщении.

В первые месяцы 2019 года свыше 500 жителей Нижегородской области были ограничены в выезде за границу из-за имеющейся задолженности за электричество. В 2018 году запрет на выезд за рубеж по той же причине получили свыше 1 600 нижегородцев.

ПАО "ТНС энерго НН" регулярно информирует своих клиентов о наличии задолженности и необходимости ее оплаты с помощью уведомлений в квитанциях, по телефону и в смс-сообщениях.

Так, в апрельских квитанциях за услуги энергоснабжения уведомления о наличии задолженности были направлены более 26 тысячам потребителей.

Гарантирующий поставщик напоминает, что информацию о наличии или отсутствии задолженности также можно проверить следующими способами:

В графе "Долг (+)/аванс (-) на начало месяца" расчетной таблицы квитанции за услуги энергоснабжения, поступающей на почтовый или электронный адрес потребителя;

через "Личный кабинет" или сервис "Напишите нам" сайта компании nn.tns-e.ru;

по телефону Единой справочной службы (831) 233-09-70 с помощью оператора или в автоматическом режиме, набрав цифру 2 в тоновом режиме;

при личном посещении любого мобильного или стационарного Центра обслуживания клиентов.