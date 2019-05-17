Принадлежащий минобороны опасный недострой на ул.Федосеенко хотят передать в собственность Нижнего Новгорода

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Принадлежащий минобороны недострой на ул.Федосеенко, который представляет опасность из-за свой конструкции, хотят передать в собственность Нижнего Новгорода. Об этом сообщила первый замглавы города Наталия Казачкова на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 20 мая 2019 года.
По ее словам бетонные конструкции здания представляют опасность для детей, которые часто забираются внутрь.
Наталия Казачкова отметила, что глава Сормовского района неоднократно обращался в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой решить вопрос с этим зданием.
Она добавила, что в ходе рабочего визита представитель минобороны заявил, что ведомство готово передать этот объект.
Решение о передаче здания в настоящее время не принято.
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