Сотрудники АПЗ заняли призовые места во всероссийском конкурсе инженеров-технологов Общество

Победители конкурса Фото: Пресс-служба АПЗ

Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина (АПЗ) заняли призовые места в конкурсе профессионального мастерства среди инженеров-технологов по механообработке, посвященный 85-летию со дня образования ПрофАвиа. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Свои навыки проверяли лучшие специалисты со всей России - с 34 предприятий авиационной промышленности. Конкурс проходил на территории АПЗ.

"Участие в конкурсе - ваш важный и ответственный выбор, независимо от того, победите или нет. Вы на правильном пути, потому что глубоко задумываетесь о важности своей профессии, - обратился к участникам конкурса генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

"Мы много сейчас говорим о квалификации персонала, развитии нашей экономики, технологическом прорыве. И это не просто слова. Пока наших с вами усилий еще недостаточно для того, чтобы совершить тот самый технологический рывок. Мы много говорим, кое-что делаем, но еще много предстоит делать, чтобы соответствовать потребностям сегодняшнего дня и высоким производственным стандартам мировых производителей. Для этого нам с вами нужно ставить высокие цели, а для их достижения необходимо повышать квалификацию", - добавил он.

"Здесь собрались лучшие представители своей профессии. Спасибо руководству предприятия, профсоюзной организации и всему коллективу АПЗ за качественную подготовку конкурса", - отметил заместитель председателя Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Юрий Кононов.

В конкурсе, который проходил в двух возрастных категориях (до 35 лет и старше 35), приняли участие лучшие специалисты с 34 предприятий Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного, Уральского и Южного федеральных округов РФ.

"Подготовка к мероприятию была глобальной. Большое число участников, все они с разных предприятий, с разными традициями, что накладывало еще большую ответственность на жюри. Нам необходимо было составить задания так, чтобы учесть особенности производств, на которых трудятся все конкурсанты", - сказал заместитель главного технолога АО "АПЗ" по механообработке, заместитель председателя жюри конкурса Николай Солдатов.

В категории до 35 лет победителями стали:

I место - Артём Дворников (АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина")

II место - Евгений Русинов (АО "Сарапульский ЭГЗ")

III место - Андрей Билоус (ООО "СЭПО-Самара")

В категории после 35 лет призовые места заняли:

I место - Любовь Петровских (АО "ЭМЗ "Лепсе")

II место - Иван Кочешков (АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина")

III место - Екатерина Онищенко (ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс")

"Рад, что стал первым, так как конкуренция была очень высокая, - делится победитель в категории до 35 лет Артём Дворников. - Профессия инженера сегодня очень востребована, ведь человеческий мозг пока что заменить самыми передовыми технологиями невозможно".

АПЗ был выбран площадкой для проведения конкурса не случайно: завод имеет богатый музей истории предприятия, современное производство, инновационное оборудование, ежегодно проводит ряд собственных конкурсов профессионального мастерства, а также принимает городские, региональные и всероссийские конкурсы.