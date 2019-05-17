Платные парковки около многоквартирных домов планируется запретить в Нижегородской области

Платные парковки на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирного дома, планируется запретить в Нижегородской области. Соответствующие изменения в закон "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области" были рассмотрены на заседании комитета по транспорту в Заксобрании региона 20 мая 2019 года.
Кроме того, законопроектом предлагается установить, что с 20:00 до 08:00 в будние дни, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, платные парковки на муниципальных и государственных земельных участках должны использоваться бесплатно.
При этом в законе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если они не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.
"Это очень важный законопроект. Напомню, что ранее большая часть вопросов организации движения отражалась в подзаконных актах или методических рекомендациях. Документ объединил все эти аспекты. Он определяет алгоритм действий местных органов власти при организации дорожного движения и позволяет определить четкие направления в этой сложной работе и расставить приоритеты", - отметил депутат Законодательного собрания, заместитель председателя комитета по транспорту Артем Баранов.
Кроме этого, проектом закона предлагается установить запрет на организацию платных парковок на территориях, прилегающих к социально-значимым объектам.
Региональным законом будут запрещены платные парковки на следующих территориях:
- непосредственно прилегающих к объектам спорта;
- рядом со зданиями образовательных организаций;
- рядом со зданиями органов госвласти, местного самоуправления и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги;
- рядом со зданиями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения;
- рядом со зданиями организаций культуры, органов государственной власти и местного самоуправления;
- рядом со зданиями организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги;
- на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.
Окончательное решение по внесению изменений в закон будет принято на заседании 23 мая.
Напомним, 39 протоколов составлено в Нижнем Новгороде по фактам автопарковки на газонах.
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