Виды кухонных вытяжек

Кухонная вытяжка - залог комфортной атмосферы на кухне во время приготовления пищи.

Процесс приготовления пищи всегда связан с возникновением различных запахов. Избавиться от них можно с помощью, например, кухонных вытяжек. Такие устройства в огромном разнообразии предлагаются производителями. В интернет-магазинах можно смотреть цены и выбрать оптимальный для себя вариант.

Наиболее распространенными являются подвесные вытяжки. Такие модели устанавливаются над плитой. Они занимают мало места. Как правило, такие устройства предусматривают использование специальных фильтров и работают без внешнего воздуховода. Подвесные вытяжки легко устанавливаются и отличаются доступной ценой. Кроме того они ремонтопригодны и отличаются простотой в уходе.

Встроенные вытяжки устанавливаются в специальные коробы или шкафы. Они более дорогостоящие в сравнении с подвесными аналогами. При установке данного вида вытяжек для них нужно специально выделять специальное место в кухонном гарнитуре. Встроенные вытяжки отличаются низким уровнем шума и очень эффективны в больших кухонных помещениях. Дополнительно могут устанавливаться воздуховоды.

Купольные вытяжки напоминает по своему виду камины. Они сегодня предлагаются в большом разнообразии, поэтому как правило не возникает проблем при их подборе к какому-либо интерьеру. Особенностью таких вытяжек является то, что они не очищают загрязненный воздух, а выводят его из помещения по воздуховодам. Модели купольных вытяжек отличаются высокой ценой. Устройства могут быстро очищать воздух в помещении с большой площадью. Такие устройства требуют сложных проведения сложных монтажных работ и занимают много места.

Как вариант купольной вытяжки может устанавливаться островная по центру комнаты. Такое устройство считается наиболее эффективным. Такие вытяжки можно устанавливать исключительно в больших кухонных помещениях. Они выглядят стильно и современно. Сегодня производителями также предлагается огромное количество различных декоративных вытяжек. Такие устройства гармонично вписываются в интерьер и выбираются в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.

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