Нижегородская "Летняя читалка" откроется в Автозаводском районе 21 мая Общество

Нижегородская "Летняя читалка" откроется в Автозаводском районе. По информации организаторов, с 21 мая по 31 августа в Автозаводском парке культуры и отдыха будет работать читальный зал под открытым небом. Это совместный проект библиотекарей Автозаводского района и руководства парка.

Посетителей "Летней читалки" ждет подборка свежей прессы, книжные новинки и литературная классика, настольные игры и мастер-классы.

Читальный зал (рядом с катком-роллердромом) будет открыт со вторника по четверг с 12.00 до 18.00, в воскресенье - с 11:00 до 17:00.

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