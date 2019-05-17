Десять нижегородцев получат звание "Почетный ветеран" Общество

Десять нижегородцев получат звание Почетный ветеран Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению на заседании 20 мая 2019 года единогласно поддержали инициативу о присвоении десяти жителям города звания "Почетный ветеран". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии.

Секретарь комитета по присвоению звания "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" Ирина Пугаева сообщила, что в адрес комитета поступило 25 ходатайств о присвоении званий. Из них на заседании комитета депутаты выбрали десять.

Почетное звание планируется присвоить участнику Великой Отечественной войны Николаю Егоровичу Кузянину, ветерану Великой Отечественной войны Александру Константиновичу Журавлеву, ветеранам военной службы Альберту Александровичу Краснопевцеву и Геннадию Николаевичу Крутову, ветеранам труда Розе Николаевне Коноваловой, Леониду Степановичу Белеву, Татьяне Николаевне Захаровой, Галине Константиновне Зубковой, Галине Васильевне Вяхиревой, генерал – лейтенанту, участнику Афганской и Чеченской войн, а также частнику боевых действий Александру Николаевичу Безбородову.

Комиссия единогласно поддержала рекомендации комитета. Решение о присвоении звания будет принято на заседании Городской думы 22 мая 2019 года.

Напомним, звание "Почетный ветеран" присваивается в Нижнем Новгороде с 2008 года пенсионерам города за личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, достигнутые гражданином после выхода на пенсию, за большой вклад в развитие Нижнего Новгорода и за активное участие в городском ветеранском движении.

В год присваивается не более десяти званий. Ветеранам, удостоенным звания "Почетный ветеран", накануне Дня города в торжественной обстановке вручаются диплом, удостоверение и нагрудный знак, а за счет средств городского бюджета предоставляется единовременная денежная выплата в размере пяти тысяч рублей.