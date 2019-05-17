Последние новости рубрики Политика
20 мая 2019 16:21  [163] Дмитрий Кобылкин отметил вклад руководства Нижегородской области по ликвидации объектов экоущерба
20 мая 2019 12:07  [260] Формирование комфортной городской среды обсудили на вторых дебатах "Единой России" в Нижнем Новгороде
19 мая 2019 17:19  [294] "Важно, чтобы жители Нижнего Новгорода и области не оставались равнодушными", - Татьяна Скоробогатова
19 мая 2019 17:08  [237] "Сормовский район - особое место в Нижнем Новгороде", - Павел Пашинин
19 мая 2019 16:58  [359] "Хочу, чтобы канавинцы имели возможность отстаивать свои интересы перед руководством города и области", - Инна Ванькина
19 мая 2019 16:49  [315] Основные проблемы, волнующие сегодня сормовичей, - транспортная доступность и вопрос достройки ФОКа, - Евгений Костин
19 мая 2019 13:39  [2867] "Нижний Новгород принадлежит людям, а не чиновникам", - Руслан Станчев
17 мая 2019 18:17  [250] Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки в закон о местном самоуправлении
17 мая 2019 17:10  [499] Темой дебатов II раунда участников праймериз "ЕР" по довыборам в Гордуму станет ЖКХ и комфортная городская среда
16 мая 2019 16:44  [669] Семь кандидатов допущены до очного этапа конкурса на пост директора департамента образования Дзержинска
Политика

Дмитрий Кобылкин отметил вклад руководства Нижегородской области по ликвидации объектов экоущерба

20 мая 2019 16:21  [163] Политика

Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил вклад руководства Нижегородской области по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Об этом сообщается на сайте администрации президента 20 мая 2019 года по итогам встречи президента России Владимира Путина с Дмитрием Кобылкиным.

"Мы с Вами говорили о таких очень тяжёлых объектах, как "Игумново", "Чёрная дыра", "Белое море" Нижегородской области, в которых также нужно было приступить к рекультивации. Конечно, огромную работу проводит местная власть, надо отметить работу губернатора Никитина. На сегодняшний день я могу с высокой степенью вероятности сказать, что к концу этого года с проектом "Чёрная дыра" мы подойдём к концу, думаю, где то в районе ноября-декабря", - сказал Дмитрий Кобылкин.

"Технология сложная. Мы отбираем жидкую фазу, сепарируем её, перемешиваем её с песком, потом везём на температурную утилизацию – сначала до 350 градусов, потом понижаем класс опасности, и потом доводим до 1200 градусов, золу получаем практически пятого класса опасности. Оборудование в основном российское, прошедшее экспертизу, и высокая степень вероятности, что к концу года мы этот объект рекультивируем. Также работы ведутся по "Белому морю". Я тоже надеюсь, что максимум в первом квартале следующего года эти работы будут выполнены. Там была свалка "Игумново", также в Нижегородской области: 100 гектаров, 44 метра высотой. Также идут работы по пассивной дегазации, мы отводим газ на факел, уже всю эту работу провели. Откосы укрепляем, делаем полностью фильтрацию и полностью обеззараживаем. В общем, три объекта будут", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что шламонакопитель "Белое море" в Дзержинске ликвидируют осенью 2019 года, а оборудование после ликвидации "Черной дыры" может использоваться на других опасных промсвалках.

Кроме того, экологи хотят дополнить федеральный реестр накопленного экологического ущерба нижегородскими объектами.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph