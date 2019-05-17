Дмитрий Кобылкин отметил вклад руководства Нижегородской области по ликвидации объектов экоущерба Политика

Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил вклад руководства Нижегородской области по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Об этом сообщается на сайте администрации президента 20 мая 2019 года по итогам встречи президента России Владимира Путина с Дмитрием Кобылкиным.

"Мы с Вами говорили о таких очень тяжёлых объектах, как "Игумново", "Чёрная дыра", "Белое море" Нижегородской области, в которых также нужно было приступить к рекультивации. Конечно, огромную работу проводит местная власть, надо отметить работу губернатора Никитина. На сегодняшний день я могу с высокой степенью вероятности сказать, что к концу этого года с проектом "Чёрная дыра" мы подойдём к концу, думаю, где то в районе ноября-декабря", - сказал Дмитрий Кобылкин.

"Технология сложная. Мы отбираем жидкую фазу, сепарируем её, перемешиваем её с песком, потом везём на температурную утилизацию – сначала до 350 градусов, потом понижаем класс опасности, и потом доводим до 1200 градусов, золу получаем практически пятого класса опасности. Оборудование в основном российское, прошедшее экспертизу, и высокая степень вероятности, что к концу года мы этот объект рекультивируем. Также работы ведутся по "Белому морю". Я тоже надеюсь, что максимум в первом квартале следующего года эти работы будут выполнены. Там была свалка "Игумново", также в Нижегородской области: 100 гектаров, 44 метра высотой. Также идут работы по пассивной дегазации, мы отводим газ на факел, уже всю эту работу провели. Откосы укрепляем, делаем полностью фильтрацию и полностью обеззараживаем. В общем, три объекта будут", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что шламонакопитель "Белое море" в Дзержинске ликвидируют осенью 2019 года, а оборудование после ликвидации "Черной дыры" может использоваться на других опасных промсвалках.

Кроме того, экологи хотят дополнить федеральный реестр накопленного экологического ущерба нижегородскими объектами.