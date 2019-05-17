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Общество

Увеличение туристического потока ожидается между Нижним Новгородом и Калининградом

20 мая 2019 16:55  [286] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Увеличение туристического потока ожидается между Нижним Новгородом и Калининградом. Как сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода, такие выводы сделали представители туристической отрасли Калининграда по итогам обоюдной презентации потенциала городов.

И.о. директора городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко, в свою очередь сказал, что глава города Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма.

"Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 дал очень большой толчок для развития туризма. На сегодняшний день Владимир Панов поставил задачу - разработать стратегию развития туризма. Приезд туристических компаний и операторов из Калининграда, - это путь по налаживанию туристических связей, которые позволят привлечь поток туристов к нам в город и, конечно, показать нижегородцам предложения от Калининградской области", – сообщил Андрей Моисеенко.

Руководитель Информационного центра туризма Калининградской области Галина Офицерова отметила, что очень удобно, что появилось прямое авиасообщение: Калининград-Нижний Новгород.

"В Калининградской области представлены все виды туризма: познавательный, исторический, событийный. У нас есть Балтийское море, и, конечно, янтарь. Например, гуляя по пляжу вы можете найти пригоршни янтаря. Сегодня мы презентуем Калининградскую область, но сейчас я уже точно знаю, что приеду в Нижний Новгород отдыхать всей семьей. Первое впечатление – речной город, много воздуха, чистота, хорошие дороги и люди здесь очень улыбчивые", – поделилась Галина Офицерова.

По словам директора ООО "Янтарный край" Татьяны Лисиченко, в Калининградской области популярен детский отдых и в регион приезжают много индивидуальных туристов.

"Я думаю, что в ближайшее время туристический поток увеличится", - сказала Лисиченко, добавив, что "Нижний Новгород - это сильное место".

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