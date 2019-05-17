Более 40 мотокроссменов со всей России приняли участие в Чемпионате по эндуро "Бешеный лис" в Дзержинске Спорт

Фото: Официальная страница клуба Hard Enduro

Более 40 мотокроссменов со всей России приняли участие в Чемпионате по эндуро "Бешеный лис", который прошел в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первый этап открытого кубка Национальной Российской мотоциклетной федерации по эндуро "Бешеный лис" прошел 19 мая. В соревнованиях приняли участие мотокроссмены из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Москвы, Ульяновска, Костромы, Саратова и других городов России. В командном зачете команда Дзержинского "Hard Enduro" клуба заняла третье место.

Участники выступали в разных классах в зависимости от объёма двигателя: 2 т до 500 куб., и 4 т до 700 куб. Также для спортсменов и болельщиков здесь была организована современная армейская полевая кухня, где каждый мог согреться от холодного ветра теплым чаем и перекусить.

По итогам соревнований призовые места заняли и дзержинские спортсмены. В классе "Эндуро" (свыше 30 лошадиных сил) Максим Пономарев занял 3 место и Михаил Моренов - 4 место, в классе "Эндуро" (до 30 лошадиных сил) Сергей Радаев занял 3 место, Георгий Баклан – 5 место, Андрей Беспалов – 6 место. В командном зачете команда Дзержинского "Hard Enduro" клуба заняла 3 место.

Чемпионат был организован региональным отделением национальной российской мотоциклетной федерации и Дзержинским "Hard Enduro" клубом.