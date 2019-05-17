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Общество

КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода планирует разработать автоматизированный реестр муниципального имущества

20 мая 2019 18:10  [193] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Нижнего Новгорода планирует разработать автоматизированный реестр муниципального имущества. Как сообщила пресс-служба Гордумы, такую информацию озвучила председатель КУГИ и ЗР Светлана Помпаева в ходе презентации модернизированной и обновленной информационной системы и технической базы КУГИ и ЗР.

Как сообщила Светлана Помпаева, ранее данные были разделены по трем разным базам, каждая из которых насчитывала десятки тысяч позиций. Новая система позволит работать со всеми видами данных одновременно и оперативно вносить актуальные изменения в реестр.

По словам руководителя комитета, большинство объектов уже вручную перенесены в электронную базу. В настоящее время идет верификация данных. Светлана Помпаева сообщила, что работа по верификации продолжится до конца года, но новая система уже используется в работе.

"Необходимо, чтобы была возможность контролировать любые действия в программе и можно было отследить, кем, когда и какие вносились изменения", – отметил председатель комиссии Кирилл Лазорин.

Члены комиссии решили принять информацию к сведению и держать на контроле ход внедрения нового реестра городского имущества.

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