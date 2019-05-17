Нижний Новгород за счет сэкономленных на торгах средств отремонтирует дополнительные дороги Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород за счет сэкономленных на торгах средств отремонтирует дороги из дополнительного списка. Как сообщает управление по связям со СМИ городской администрации, такую информацию озвучил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Он пояснил, что в настоящее время город уже подписал все контракты на ремонт дорог. Планируется отремонтировать дороги на 33 улицах. Всего на конкурс выставлялось лоты на 935 млн рублей. Во время конкурсных процедур городу удалось сэкономить 109 млн рублей.

"Эти средства будут направлены на ремонт дорог из дополнительного списка", - сказал Владимир Панов. Ремонт дорог начнется в начале июня. На термопластик город будет переходить постепенно.

В перечень крупных дорог, которые подлежат ремонту в этом году, входят дороги на улицах Бекетова в Советском районе, Чаадаева в Московском районе, Лескова в Автозаводском районе. Всего в ремонтный список этого года вошли улицы протяженностью 50,182 км и площадью 656,6 тысяч кв. м.