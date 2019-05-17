Мемориальную доску нижегородскому краеведу Александру Свободову откроют 24 мая Общество

Мемориальную доску нижегородскому краеведу Александру Свободову (1884-1950) откроют 24 мая 2019 года в 11:00. Мемориальная доска появится на доме, где жили Свободовы в Нижнем Новгороде 1929-1950 годы (ул. Минина,17).

В церемонии открытия примут участие: сын Александра Свободова - ведущий научный сотрудник российского института истории искусств, доктор искусствоведения Валерий Свободов, представители руководства города, историки, краеведы, культурная общественность региона и студенты высших учебных заведений.

Далее, в 14:00 в Литературном музее (ул. Минина, 26) состоится творческая встреча Валерия Свободова с нижегородцами. В ходе встречи участники обсудят возможность передачи личного архива Александра Свободова в фонды музея.



СПРАВКА:

Александр Николаевич Свободов - ученый, филолог, видный деятель нижегородского краеведения, был знаком с М. Горьким и В.Г. Короленко, являлся организатором первого в мире Литературного музея М.Горького в Нижнем Новгороде в 1928 году.

На протяжении 30 лет Свободов был не только доцентом кафедры русского языка и литературы нижегородского педагогического института, но и в 1946 году (вместе с профессором С.И. Архангельским) выступил соорганизатором историко-филологического факультета ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

Свободов отдал много сил воспитанию нескольких поколений нижегородских филологов, фольклористов и горьковедов, он также является автором книг и научных статей, посвященных вопросам истории литературы и методике преподавания русского языка.